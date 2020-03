30 maart, de verjaardag van Eric Clapton

Eric Clapton, geboren op 30 maart 1945 te Ripley, Surrey, Engeland, viert vandaag zijn verjaardag. Clapton, Britse muzikant en singer/songwriter, is de enige artiest die in drie verschillende categorieën is toegetreden tot de fameuze Rock and Roll Hall of Fame: als solo artiest en als lid van de Yardbirds en Cream. Clapton staat hoog genoteerd in het rijtje van de meest belangrijke en invloedrijke gitaristen aller tijden.

Halverwege de jaren ’60 verliet Clapton de Yardbirds om de blues te gaan spelen met John Mayall & the Bluesbreakers. Direct nadat hij Mayall verliet, voegde Clapton zich bij Cream, een “power trio” met drummer Ginger Baker en bassist Jack Bruce. In de jaren ’70 bestond Clapton’s genre hoofdzakelijk uit muziek in de stijl van JJ Cale en Bob Marley. Clapton’s versie van Marley’s ‘I Shot the Sheriff’ zorgde ervoor dat de reggae het grote publiek bereikte.

Clapton had gedurende zijn carrière een aantal grote hits, waaronder ‘Layla’ (Derek and the Dominos) en ‘Crossroads’ (Cream). Ook had hij grote hits met ‘Tears in Heaven’, een single die hij opnam na de dood van zijn zoontje Conor in 1991, en ‘Forever Man’. Clapton mocht 18 Grammy Awards in ontvangst nemen en een Brit Award voor ‘Outstanding Contribution to Music’.

Maxazine feliciteert Eric Clapton vandaag met zijn 75e verjaardag.