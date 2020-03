Full Concert: Hatari live @ Moskou (2019)

Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot en met 6 april gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert, met vandaag een optreden van Hatari, die vandaag eigenlijk zouden optreden in de Melkweg te Amsterdam.

De in leer en kettingen gehulde performance art groep Hatari bestaat uit de vrienden Klemens Hannigan, Matthías Haraldsson en Einar Stefánsson. De IJslandse band is opgericht in 2015 en had al snel succes, ze wonnen zelfs de titel ‘beste liveband’. Hatari, dat staat voor ‘hater’, weet met zijn show met antikapitalistische elementen mensen te triggeren en houdt wel van wat satire op en naast het podium. Zo baarde ze op het afgelopen Eurovision Songfestival in Tel Aviv niet alleen opzien met hun muziek en hun gewaagde act, maar ze maakte ook, tegen alle songfestivalregels in, een politiek statement door vlaggen met het woord ‘Palestine’ omhoog te houden tijdens de puntentelling in de finale.