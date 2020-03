Nieuwe EP van Blood Red Shoes: ‘Alternate Version EP’

‘Alternate Version EP’ is de opvolger van de ‘Get Tragic’ EP, welke vorig jaar verscheen. De EP bevat vijf alternatieve versies van de eerder uitgebrachte Blood Red Shoes nummers: ‘Anxiety’, ‘Eye To Eye’, ‘Elijah’, ‘Howl’ en ‘God Complex’.

Alle nieuwe versies op de EP lopen qua stijl volledig uiteen. Zo is ‘Eye To Eye’ uitgekleed tot een akoestische variant. Met ‘Anxiety’ betreed de band een veel duistere kant van muziek en ‘Howl’ is veranderd in een futuristische western soundtrack die perfect zou passen in een aflevering van de HBO serie, ‘Westworld’. Het is voor het eerst in het vijftien jaar bestaan van de band dat ze zoiets uitbrengen als dit.

Ondertussen is het duo uit Brighton samen met producer Tom Dalgety bezig met de opnames van hun zesde studioalbum. Dalgety heeft al eerder samengewerkt met artiesten als PIXIES, Royal Blood en Ghost. Met deze nieuwe EP en het komende album kunnen we met een gerust hart zeggen dat niemand lang hoeft te wachten op nieuwe muziek van Blood Red Shoes.