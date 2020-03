Áslaug debuteert met persoonlijke EP ‘Áslaug’

Op ‘Áslaug’ trekt de Utrechtse je mee in vier persoonlijke verhalen. Zo stipt ze een van de vele kwalen van haar generatie aan, toont ze haar kwetsbaarheid, de woede en frustratie die gepaard gaan met een liefde die stukloopt. De EP omvat nogal wat diepgang; zo vertelt Áslaug dat het ontmoedigend is wanneer je beseft dat je volledig verantwoordelijk bent voor je eigen leven. Het kan eenzaam aanvoelen, maar de andere dag je weer een machtig en onafhankelijk gevoel geven. Geboren worden in een tijd en land waar je kunt hebben en zijn wat je maar wilt, roept alleen maar meer vragen op; wat wil ikzelf? In deze zoektocht probeert Áslaug de vragen te beantwoorden door er kunst van te maken.

Naast allen muziek heeft Áslaug de persoonlijke verhalen van haar debuut-EP weten te visualiseren in een korte film. De onderwerpen van haar liedjes en haar roots komen hierin terug. De film vertelt verschillende verhalen over hoe zij de afgelopen jaren met de liefde en relaties is omgegaan.

“Ik ben een behoorlijk reflectief persoon en (over)denk veel. Ik probeer patronen in mijn eigen gedrag te ontdekken en kritisch zijn over de keuzes die ik in het verleden heb gemaakt. Ik probeer te begrijpen hoe de geschiedenis van andere mensen vorm geven aan de beslissingen die ze in hun eigen leven maken, zelfs als die beslissingen in mijn nadeel zijn. De film vertelt de verhalen van drie verschillende relaties die als één worden geportretteerd”.

De korte film ging in première op YouTube en werd direct veel gedeeld op social media.

In 2019 debuteerde IJslands-Nederlandse artiest en songwriter Áslaug, jarenlang werkte ze achter gesloten deuren naar haar debuut EP ‘Áslaug’ toe. Geïnspireerd door artiesten als The Japanese House, HAIM en Lykke Li introduceert Áslaug haar eigen sound; een combinatie van dromerige synth pop vol catchy hooks. Ze steekt met de EP serieuze onderwerpen in een wonderschoon pop jasje.

Haar eerste single ‘Take From Me’ maakte een vliegende start. Zo plaatste Spotify de track in elf New Music Friday playlists en schreven bekende blogs lovende woorden. Ze was een van de meest geprezen acts van de Popronde 2019 en werd benoemd tot 3FM Talent. Eurosonic/Noorderslag afgelopen januari kon ook niet uitblijven toen de pers Áslaug benoemde tot een van de veelbelovende acts van 2020.