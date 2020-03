21 maart, de verjaardag van Roger Hodgson

Roger Hodgson, geboren op 21 maart 1950 te Portsmouth, Hampshire, Engeland, viert vandaag zijn verjaardag. Hodgson, Britse muzikant en songwriter is het meest bekend als de voormalig co-frontman en oprichter van de progressieve rockband Supertramp. Hodgson componeerde en zong de meeste Supertramp hits, waaronder ‘Dreamer, ‘Give a Little Bit’, ‘The Logical Song’, ‘Breakfast in America’, ‘Take the Long Way Home’ en ‘It’s Raining Again’.

Roger Hodgson solo

In 1983 verliet hij Supertramp omdat hij een solo carrière wilde starten, maar na twee albums stopte Hodgson met touren en andere muzikale verplichtingen. In 1997 begon hij weer te touren en bracht in 2000 een derde solo album uit. Hodgson staat bekend door zijn hoge tenorstem dat het handelsmerk werd van zijn voormalige band Supertramp.

Maxazine feliciteert Roger Hodgson vandaag met zijn 70e verjaardag.