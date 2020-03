Kenny Rogers overleden

Droevig nieuws in de muziekwereld, de Amerikaanse countryzanger, schrijver, songwriter en acteur Kenny Rogers is overleden. Rogers overleed in de nacht van vrijdag op zaterdag thuis aan een natuurlijke dood in de aanwezigheid van zijn familie.

Grammy Award winnaar en country icoon Kenny Rogers kende grote successen gedurende zijn muzikale carrière van zes decennia. In deze tijd maakte hij naam met legendarische nummers en overtuigende optredens die een miljoenenpubliek bereikte. In 2016 ging Kenny Rogers voor het laatst op wereldtour, met een show die zijn muzikale geschiedenis vierde: ‘The Gambler’s Last Deal’.

De carrière van Rogers kwam echt van de grond toen zijn band The First Edition zijn eerste hit scoorde met ‘Just Dropped In (To See What Condition My Condition Was In)’. Daarna volgde meer successen met onder andere ‘Ruby, Don’t Take Your Love To Town’ (met First Edition) ‘Reuben James’, ‘Something’s Burning’ en ‘Tell It All Brother’.

Met ‘The Gambler’ scoorde Rogers zijn grootste hit. Het was een single die pop- en country fans waardeerden en door het sterke verhaal van het nummer zelfs een tv-serie werd, waarin Rogers zelf de hoofdrol vertolkte. In Nederland is Kenny Rogers populair door zijn grote serie hits waarvan ‘Lady’, ‘Coward of the County’, ‘We’ve got tonight’ (met Sheena Easton) (met Sheena Easton) en ‘Islands in the Stream’ (met Dolly Parton) de bekendste zijn.

Kenny Rogers mag met recht één van de grootste county iconen van de wereld genoemd worden. 3 Grammy Awards, 19 American Music Awards, 11 People’s Choice Awards, 8 Academy of Country Music Awards, 6 Country Music Association Awards (inclusief de CMA Lifetime Achievement Award in 2013) sieren zijn prijzenkast en zijn livereputatie bevestigt hij telkens weer tijdens uitverkochte stadiontours over de hele wereld.

Eind 2015 kondigde Rogers zijn afscheid aan. Rogers: “I’ve been so lucky to have enjoyed such a long career and to have such amazing support from my fans and all who have helped me along the way, but there comes a time when I need to focus on spending time with my family. My life is about my wife and my 11-year-old twin boys right now. There are a lot of things I want to do together with them to create some special memories. I don’t have a bucket list of my own…I have a bucket list of things I want to do with them.”

Op 3 november stond Kenny Rogers op het podium van de Heineken Music Hall te Amsterdam. Het concert was onderdeel van de afscheidstournee die hij eerder aankondigde: Kenny Rogers Final World Tour: The Gambler’s Last Deal’ waar hij Linda Davis als special guest meenam.

Kenny Rogers is 81 jaar geworden.