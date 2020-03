17 maart, de verjaardag van Billy Corgan

Billy Corgan, geboren op 17 maart 1967 te Elk Grove Village, Illinois, viert vandaag zijn verjaardag. Corgan, Amerikaanse muzikant, producer, tekstschrijver, auteur en poĆ«et, is het meest bekend als de frontman en het enige permanente bandlid van The Smashing Pumpkins. In 1987 opgericht door Corgan en gitarist James Iha in Chicago, Illinois, werd de band al snel uitgebreid met bassist D’arcy Wretzky en drummer Jimmy Chamberlin.

De muzikale richting van The Smashing Pumpkins werd voor het grootste deel bepaald door Corgan, dit vanwege zijn confessionele songteksten, grandioze productiekwaliteiten, en virtuoos muzikaal samenspel. Binnen drie jaar had de band zich ontwikkeld tot een groot succes voor hun platenlabel. Hoge verkoopcijfers en grootschalige tournees zorgden voor een toenemende populariteit in de jaren ’90, ondertussen escaleerde Jimmy Chamberlin’s drugsprobleem waardoor hij werd ontslagen. The Smashing Pumpkins gingen door als trio tot Chamberlin in 1999 zich weer bij de band voegde, het jaar erop stopte de band ermee.

Gelijk na de split richtte Corgan tesamen met Chamberlin een nieuwe band op met de naam Zwan. Toen ook Zwan ermee stopte, bracht Corgan een solo album uit, getiteld ‘TheFutureEmbrace’ en een gedichtenbundel ‘Blinking with Fists’, dit nog voor hij zijn vizier had gericht op het herformeren van The Smashing Pumpkins. De nieuwe versie van de band, bestaande uit Corgan, Chamberlin en een wisselende tour line-up, bracht in 2007 een album uit waarna ze 1,5 jaar op een uitgebreide tournee gingen. In maart 2009 vertrok Chamberlin wederom, Corgan bleef actief met een nieuwe line-up.

Maxazine feliciteert Billy Corgan vandaag met zijn 53e verjaardag!