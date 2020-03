Full Concert: The 1975 Live at The O2, London (2016)

Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot en met 6 april gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert, met vandaag een optreden van The 1975, die vandaag eigenlijk zouden optreden in de Ziggo Dome te Amsterdam.

The 1975 brak in 2013 door met nummers als ‘Sex’ en ‘Chocolate’. Ondertussen heeft de band drie succesvolle studioalbums en één live album uitgebracht. De populaire muziek laat zich moeilijk in een hoekje plaatsen. Synthpop, dancerock, indiepop, het is slechts een greep aan genres die bij het uiteenlopende geluid van de band passen.

Inmiddels zijn de eerste singles van het vierde studioalbum ‘Notes on a Conditional Form’ uit: ‘The 1975’ en ‘People’. De eerstgenoemde is een samenwerking met activiste Greta Thunberg waarin de klimaatcrisis aan het licht wordt gebracht. In een interview met Dazed vertelt frontman Matty Healy dat het nieuwe album elementen van UK garage, hiphop, r&b en elektronische muziek bevat. Hij vergelijkt het met de eerste EP’s die de band uitbracht. Toch zal het nog even duren voordat er genoten kan worden van dit 22-nummers lange album.