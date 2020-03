Seasick Steve verspreidt liefde & vrede

Op ‘Love & Peace’ mengt Seasick Steve al zijn geliefde ingrediënten en levert hij een fris, nieuw album af. Het biedt een perfect tegengif tegen de moeilijke tijden waarin we vandaag leven. Het album zit vol hoop voor de toekomst en is een schitterende mix van boogie, blues, rock, americana en folk. Uitgevoerd in de unieke stijl van Seasick Steve.

“In these crazy times seems to me there just ain’t enough love and peace to go around,” zegt Steve. “I ain’t exactly sure what this here record got to do with love and peace, but I figured I’d call it that anyways!”

Met dit album, geschreven en geproduceerd door Seasick Steve, breekt hij een belangrijke traditie. Hoewel er het één en ander is opgenomen in een schuur, werd het overgrote deel van de opnames gemaakt in Studio 606 van East West Studio 3 in Los Angeles. Het album werd gemixt door Vance Powell (die eerder werkte met Jack White en Chris Stapleton) en Steve zelf. De vertrouwde drummer van Steve, Dan Magnusson (a.k.a. Crazy Dan), speelt wederom op het album, tezamen met gitarist Luther Dickinson (North Mississippi Allstars) en mondharmonica speler Malcolm Arison (The BossHoss).

Steve voegt daaraan toe; “This was recorded on 2” analogue tape, mixed to analogue tape and for the vinyl it was cut from the 1/2” master tape direct to lathe. ‘Old skool’, no computer, hear what I’m sayin’? I hope you like it ok. Adios amigos!”

Later deze maand begint de Europese tour van Seasick Steve, waarbij hij Nederland uiteraard niet overslaat. Zo staat hij op 3 april in een uitverkochte Paradiso in Amsterdam en speelt hij op 12 juli op Bospop in Weert.