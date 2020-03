Tweede dag Country 2 Country: vooral in de kleine zaal genieten

De tweede dag van het country festival begon eigenlijk vrijdag al met de afzegging van Old Dominion. In verband met de angst rondom het Coronavirus heeft de band de complete Europese tour afgezegd.

Hoofdpodium

De aftrap van de zondagmiddag was voor Introducing Nashville. In een wisselende bezetting is de groep wereldwijd de countrymuziek aan het promoten. In Amsterdam stonden Abby Anderson, Eric Pasley en Tenille Townes als vertegenwoordigers de band op het podium. Voor de eerstgenoemde was het zelfs de eerste keer dat ze in Nederland te bewonderen was

Als vervanger voor Old Dominion had de organisatie de weg vrij gemaakt voor Caylee Hammack. Ze stond oorspronkelijk geprogrammeerd in de kleine zaal boven, maar mocht als vervanger de grote zaal overtuigen. Met haar schitterende glimmende broekpak deed ze er in ieder geval alles aan om de grote zaal voor zich te winnen. Met covers van ‘I Will Survive’ en Tom Petty’s ‘Last Dance To Mary Jane’ was de poging geslaagd. Echter leek de zaal een maatje te groot voor Caylee.

The Cadillac Three is inmiddels een doorgewinterde countyband. Ooit ontdekt als de band Llama in een pizzeria in Nashville, transformeerde de band later naar ‘American Bang’. Sinds 2011 opereren de drie bandleden onder de naam The Cadillac Three. De muziek schuurt soms meer richting ‘Southern rock’ dan het originele countrygeluid, maar gitaren maken per definitie elke muzieksoort beter, dus ook deze. Er werd duidelijk gemaakt dat de heren al dronken waren, dat beloofde wat voor de afterparty.

Een van de nieuwe country helden op het moment is zeker Jimmie Allen. In Amerika deed hij al twee keer een poging om door te breken op televisie. Zowel bij ‘American Idol’ als bij ‘America’s Got Talent’ redde hij het echter niet tot de grote live shows. Zijn debuut album ‘Mercury Lane’ werd wel een groot succes in zijn thuisland. De single ‘Best Shot’ werd één van de meest gedraaide country-songs in 2018. Hij mocht deze avond aan elkaar babbelen voordat hij tegen 20:00 uur het podium betrad als artiest.H

Helaas was het geluid erg slecht afgesteld, en was het optreden van Allen onder de maat. Te veel geklets, te lange pauzes tussen de nummers en ongeloofwaardig voorkomen. Het hoogtepunt van zijn optreden was het duet ‘Shallow’ met Abby Anderson, en met name door de stem van Anderson. De basis van country is nog steeds het overbrengen van de tekst beleving, en niet de poespas er om heen. Jimmie Allen is absoluut een groot talent, maar moet even een pas op de plaats maken. Het gaat om de muziek, niet om de muzikant.

Darius Rucker gaf in 2017 al een meesterlijk optreden in De Melkweg waar Maxazine bij mocht zijn. De plek als afsluiter van het festival was ook niet meer dan logisch. De enorme staat van dienst als zanger van Hootie And The Bowfish en als solo artiest brengt hem wekelijks op de grootste podia. Met 270 miljoen streams van ‘Wagon Wheel’ heeft hij tevens een echte country klassieker op zijn naam staan. Hoewel de start compleet de mist in ging, herstelde Rucker als de beste, en bewees nog steeds de grootmeester van de huidige country te zijn.

Isla Talent Stage

Het is natuurlijk heel verleidelijk om in de grote zaal te blijven (helaas op een stoel) om de grote namen aan het werk te zien. Toch zijn er op de Isla Talent Stage erg leuke talenten te ontdekken. Willie Jones wist op een goede manier de country aan te vullen met hiphop invloeden.

Austin Jenckes staat met zijn nieuwe single ‘Never Left Memphis’ in een aantal lijsten bij de diverse streamingdiensten, en is ook vaak te horen op de diverse country radiozenders. Zijn Nederlandse wortels liet hij onder meer zien door een jarige bezoeker toe te zingen met ‘Lang zal hij leven’. Hoewel zijn stem soms uit de bocht vloog, was de toewijding van grote klasse en werd zijn optreden met een enorm applaus beloond.

We kennen allemaal vast wel die supermarkt reclame met het prachtige nummer ‘Back To You’.

Wat de meeste mensen dan weer niet weten dat dit de Nederlandse Hannah Schoonbeek is die onder haar artiestennaam Hannah Mae optreedt. Samen met haar vriendje stond ze zichtbaar bloednerveus op het podium. In 2019 was ze nog bezoeker, en nu stond ze in een volle zaal te spelen. Aan het einde van de show besefte ze opeens waar country om gaat; emotie overbrengen. Ze brak in tranen uit. Een schitterend en puur moment.

De prachtige verschijning Tenille Arts is weer van een compleet andere orde. Waar Jenckes ruw en ruig klonk en Hannah Mea onzeker, neemt Tenille Arts je juist mee op een zelfverzekerde zweverige reis door haar emotionele ontdekkingen. Een stem die zo loepzuiver is dat het bijna niet te bevatten is, en een “stage attitude” waar menigeen jaloers op kan zijn.

De mooiste momenten waren op zondag vooral op het Isla Talent Stage te zien. Het kleine podium, en het publiek wat dichtbij kon staan is wellicht de reden. Het groteske van het hoofd podium in combinatie met zitplaatsen is wellicht iets om over na te denken volgend jaar, het brengt de sfeer niet ten goede. Hopelijk komt Country 2 Country volgend jaar terug, want beter dan dit wordt het niet in dit genre.