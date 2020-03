6 maart, de verjaardag van David Gilmour

David Gilmour, geboren op 6 maart 1946 te Grantchester, Engeland, viert vandaag zijn 74e verjaardag. Hij vergaarde wereldfaam als zanger/gitarist/songwriter van Pink Floyd. Gilmour zette zijn eerste muzikale stappen in de band Jokers Wild, een coverband met Chuck Berry, The Beach Boys, Manfred Mann, Wilson Pickett en The Kinks als repertoire. In 1967 trad hij toe tot Pink Floyd, het jaar erop werd hij leadgitarist en zanger van de band. In 1985 stapte Roger Waters uit Pink Floyd, Gilmour werd toen de nieuwe frontman van Pink Floyd.

Buiten zijn carrière als zanger/gitarist/songwriter van Pink Floyd, bracht hij ook een aantal solo albums uit en was hij te horen als sessie muzikant bij talloze andere artiesten. Ook was hij de ontdekker van Kate Bush. David Gilmour staat bekend om zijn fantastische gitaarspel op zijn Fender Stratocaster. De epische gitaarsolo die te horen is in het Pink Floyd nummer ‘Comfortably Numb’, een compositie van Gilmour en Roger Waters, werd in 2007 verkozen door het Britse muziekblad Q als beste gitaarsolo aller tijden.