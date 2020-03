Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: Michelle David & The Gospel Sessions in Het Paard.

Concerttip vrijdag 6 maart: Michelle David & The Gospel Sessions in Het Paard

Michelle David & The Gospel Sessions keren terug naar PAARD! Voor hun nieuwe materiaal ging de groep opzoek naar de oorsprong van gospel, met als resultaat de merkbare invloeden uit West-Afrika en het Caribische gebied; een strijdvaardige, zegevierende, en avontuurlijke sound. Je hoort het op 6 maart 2020 live in onze Kleine Zaal.

Op persoonlijk vlak kreeg zangeres Michelle David begin 2019 een zware klap te verwerken, want ze kreeg borstkanker. Gelukkig was ze er op tijd bij en lijkt alles goed te gaan. De energie die ze uit de muziek haalde om door te gaan is terug te horen in haar teksten. Op hun derde album lieten ze hun voorliefde voor soul, funk en afrobeat horen. De hartverwarmende teksten gaven het publiek een boodschap van liefde en kracht.