1 maart, de verjaardag van Nik Kershaw

Nik Kershaw, geboren op 1 maart 1958 te Bristol, Engeland viert vandaag zijn 62e verjaardag. Al op jonge leeftijd begon hij met het spelen in onbekende bandjes. In 1983 tekende de zanger een contract bij MCA Records, het jaar erop had hij gelijk zijn eerste hit te pakken met de single ‘Wouldn’t it be Good’. Datzelfde jaar scoorde Kershaw een megahit met ‘I won’t let the sun go down on me’. Zijn debuutalbum, ‘Human Racing’, was een groot succes. Van het album kwamen de singles ‘Wouldn’t it be Good’, ‘I won’t let the sun go down on me’ en ‘Dancing Girls’.

In 1984 kwam Kershaw met zijn tweede album getiteld ‘The Riddle’, Met de titeltrack en de single ‘Wide Boy’ en ‘Don Quixote’ scoorde hij wederom een aantal grote hits.