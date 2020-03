Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: Nona in BIRD.

Concerttip zondag 1 maart: Nona in BIRD

Ze is nog in haar vroege twenties, maar heeft nu al de warme, rauwe stem van een doorgewinterde vocaliste. Ze zou zo het zusje van Amy Winehouse of het achternichtje van Etta James kunnen zijn. Niets is minder waar: dit talent komt van eigen bodem. Ladies en gentlemen: maak kennis met Nona! Zondag 1 maart brengt ze haar (zeskoppige band, en) signature-mix van soul, blues en hiphop naar BIRD.

In 2019 bracht Nona haar self-titled debuut, ‘Nona’, uit. Op de plaat wisselt ze rauwe emoties af met rustige grooves, en mengt ze achteloos hiphop, blues en pop. Verwacht vanavond dan ook alles: van haar dampende ‘It’s Alright’ tot het dromerige ‘Sleeptalking’; Nona laat je nooit onbewogen.