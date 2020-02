26 februari, de verjaardag van Sandie Shaw

Sandra Ann Goodrich werd op 26 februari 1947 in het Britse Dagenham geboren. De grote meerderheid leerde haar echter kennen als Sandie Shaw, een van de bekendste Engelse zangeressen uit de jaren zestig. In 1964 werd Sandie op een concert ontdekt door Adam Faith en enkele weken later had ze een platencontract en haar eerste single, ‘As long as you are happy baby’. Het werd niet echt een hit, maar de opvolger ‘Always something there to remind me’ werd dat wel.

Dat nummer is geschreven door Burt Bacharach en Hal David en de zangeres stond er drie weken mee op de hoogste trede van de Engelse hitlijsten. Haar grootste hit in Nederland was het nummer ‘Puppet on a string’ uit 1967, dat hier op de eerste plek eindigde. Europees gezien was dat haar doorbraak ook, want Sandie Shaw won met het nummer het Eurovisie Songfestival.