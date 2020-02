Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: The Bootleg Beatles in Patronaat.

Concerttip woensdag 26 februari: The Bootleg Beatles in Patronaat

Deze Britten vertolken the Beatles op zijn best. Ontstaan uit de cast van de West End show ‘Beatlemania’ brengen The Bootleg Beatles al jaren hun even kippenvel-knappe als integere eerbetoon aan The Fab Four. The Bootleg Beatles is dan ook gegarandeerd The Next Best Thing. Ze traden op voor duizenden en nog eens duizenden mensen, waaronder Sir Paul McCartney, George Harrison, George Martin en de Engelse koningin! Ze deelden het podium met illustere artiesten als Elton John, Rod Stewart, David Bowie en Iggy Pop, en niet te vergeten Oasis tijdens hun Earl’s Court shows.