24 februari, de verjaardag van Rupert Holmes

Rupert Holmes, geboren als David Goldstein op 24 februari 1947 te Northwich, Cheshire, Engeland viert vandaag zijn 73e verjaardag. Holmes, componist, singer-songwriter, muzikant en schrijver van toneelstukken en boeken, is het meest bekend door zijn wereldwijde nummer 1 hit ‘Escape (The Piña Colada Song)’ (1979/1980) en de hit ‘Him’, waarmee hij ook de top tien behaalde. Buiten het uitbrengen van muziek had hij ook succes met de Tony Award-winning musical ‘Drood’ en het Drama Desk Award winnende boek voor de Broadway musical ‘Curtains’.