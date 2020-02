Ahoy Goes Back 2 The 90’s

De muziek uit de jaren ’90 is populairder dan ooit tevoren en zo werden er de laatste jaren al regelmatig diverse 90’s evenementen georganiseerd. Zaterdagavond vond er in de Rotterdamse Ahoy het eerste grote 90’s indoor evenement van het jaar plaats, namelijk Back 2 The 90’s. Een willekeur van artiesten deed oude tijden herleven, zo betraden onder andere T-Spoon, Dune, 2 Unlimited en DJ Paul Elstak het podium.

Zaterdagavond klokslag 20:00 uur stonden er al lange rijen voor de toegangspoortjes van de Ahoy in Rotterdam, de bezoekers waren goedgemutst en begonnen alvast met inzingen. Onder het genot van een heerlijke mix van de beste 90’s hits begon de Ahoy langzaam maar zeker vol te stromen. T-Spoon was de eerste grote act van deze avond die direct de sfeer erin bracht met diverse meezingers en hun enthousiasme. Hits zoals ‘Keep On Smiling’, ‘Mercedes Benz’ en ‘No Time To Waiste’ gingen erin als koek, maar de heupen als ook de stembanden gingen pas echt los bij het inzetten van het aanstekelijke ‘Sex On The Beach’. De reeks prachtige uithalen van Zangeres Linda Estelle liet mening bezoeker met zijn of haar oren klapperen.

Klubbheads vs DJ BoozyWoozy zorgden voor de boost met hun energieke en opzwepende DJ-set. Voor hen was het de eerste keer dat ze op het podium stonden in deze Rotterdamse zaal. Naast de mooie lichtshow met diverse lasers, projecties op het videoscherm en het nodige confetti maakten de verschillende soorten 90’s outfits van het publiek het plaatje compleet.

De Duitse DJ Dune deed er nog een schepje bovenop en liet de inmiddels volle zaal compleet uit haar dak gaan en een heerlijke reis terug in de tijd ervaren. Terug naar de tijd dat ‘Can’t Stop Raving’ en ‘Hardcore Vibes’ dikke hits waren in Nederland en Europa. Ook bij ‘Million Miles Away From Home’ ging het publiek lekker uit hun plaat en de enthousiaste DJ deed zelf lekker mee.

Een zeer vermakelijk optreden bracht de hedendaagse bezetting van de formatie Captain Jack, niet alleen bracht dit optreden meerdere ohja-momenten teweeg bij het publiek, met onder andere hits zoals ‘Soldier Soldier’ en ‘Dreamer Dreamer’. De frontman van deze formatie zelf had zijn pijlen vooral gericht op een dame vooraan bij de dranghekken, waarbij de dame in kwestie behoorlijk verlegen werd door de flirtpogingen. Met de grootste hit ‘Captain Jack’ werd het zangtalent van het publiek flink op de proef gesteld, wat uitmondde in één groot meezingfestijn.

Ray en Kim van de huidige bezetting van 2 Unlimited lieten zien hoe eenvoudig het was om Ahoy met de voetjes van de vloer te laten gaan. Met de heerlijkste hits uit de 90’s en een stel zeer enthousiaste en fanatieke danseressen was dit optreden een feestje om naar te kijken. De nodige CO-2 effecten en confetti maakten het optreden compleet.

Ahoy liet zich gemakkelijk inpakken. Zelfs als blijkt dat de act Reel 2 Real slechts vertegenwoordigd is met de komst van Mad Stuntman. Men maalde er niet om in Rotterdam, ze wilden de hit, ze kregen de hit en zowaar klonk ‘I Like To Move It’ in een vol Ahoy.

Aan DJ Paul Elstak de eer om als afsluiter het licht uit te doen in Ahoy. Samen met MC Boogshe werden alle registers opengetrokken en ging ook het volume een aantal tandjes harder, waardoor de Rotterdamse zaal op haar grondvesten leek te trillen op de dikke bassen. De energie en chemie van dit duo is ijzersterk en met een Dj-set gevuld met pareltjes zoals ‘Engeltje’, ‘Soldaat’ en ‘Promised Land’ wisten Paul en Boogshe iedereen aan het dansen te krijgen. Kippenvelmomenten en tevens hoogtepunten van deze set waren ‘Turbo’, ‘Kind Van De Duivel’ en ‘Rainbow In The Sky’, waarop er door iedereen in de zaal luidkeels werd meegezongen, maar ook volop erop los werd gehakt. Een betere afsluiter kan men zich niet wensen.

Foto’s (C) Stefanie Portegies