21 februari, de verjaardag van Nina Simone

Misschien wel een van de grootste zangeressen van de vorige eeuw, in 2003 ons ontvallen, maar in 1933 werd zij geboren: Eunice Kathleen Waymon, beter bekend als Nina Simone, de naam die ze in 1954 aannam toen haar toenmalige vriendje haar steevast Nina noemde (naar het Spaanse woord voor meisje). Simone komt als eerbetoon aan de Franse actrice Simone Signoret.

Als Nina Simone had de zangeres veel succes in het jazzcircuit, hoewel er in haar werk veel invloeden van gospel, blues en soul te horen zijn. Haar grootste hits zijn ‘To love somebody’, ‘My baby just cares for me’, en zeker ‘Ain’t Got No – I Got Life’, dat in Nederland tot tweemaal toe in de top 10 is gekomen, in 1969 op 1 en in 1998 bleef het nummer steken op 9.

Simone heeft in haar leven altijd iets gehad met Nederland. Naast dat een van haar beste vrienden, Gerrit de Bruin, hier woonde, woonde de zangeres van 1988 tot en met 1992 in Nijmegen en later in Amsterdam. Ook was Simone goed bevriend met Willie Langenberg en Boy Edgar en heeft de zangeres in Nederland zelfs een petekindje. Nina Simone overleed op 2e paasdag, 21 april 2003 op 70-jarige leeftijd aan borstkanker.