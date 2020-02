Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: The Kelly Family in Ahoy.

Concerttip vrijdag 21 februari: The Kelly Family in Ahoy

Zelfs in hun derde jaar na hun reünie is The Kelly Family niet te stoppen. Bijna 80% van alle tickets voor de ’25 YEARS – OVER THE HUMP’ arenatour, die startte in november, is nu al verkocht. Het goede nieuws is dat de tour uitgebreid zal worden met 21 shows tot 41 tourdata om de 25e verjaardag van ‘Over The Hump’ te vieren. Dit betekent dat de tour niet alleen meer data erbij krijgt, maar ook dat de tour meer steden en landen zal aandoen, waar de fans erg blij van zullen worden.

The Kelly Family: “Tijdens deze tour zullen we de show opsplitsen in twee delen. Het eerste deel van de show zullen we het album ‘Over The Hump’ spelen, in de volgorde zoals het ook op de tracklist staat. Het speciale hieraan is dat vele songs van dit album, met singles als ‘Once in a while’ en ‘Santa Maria’, al lange tijd niet meer live op het podium ten gehore zijn gebracht. In het tweede deel van de show zullen we een selectie van onze beste songs uit onze 40-jarige geschiedenis, maar ook de favoriete songs van onze fans spelen.”