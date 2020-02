Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: Eliades Ochoa in De Roma.

Concerttip woensdag 19 februari: Eliades Ochoa in De Roma

Eliades Ochoa (1946) is de laatste nog levende mannelijke zanger van de Buena Vista Social Club. Het gezelschap Cubaanse muzikanten wordt eind jaren ’90 wereldberoemd met hun album vol traditionele son-muziek. Ochoa, overigens ook een begenadigd gitarist, zingt op het iconische album onder andere de hits ‘El Cuarto De Tula’ en ‘Chan Chan’.

Maar Ochoa timmert al heel zijn leven aan de weg. Hij leert gitaar spelen op zijn zesde en verdient sindsdien als muzikant zijn brood in de café’s van Santiago de Cuba. In 1978 vervoegt hij de legendarische groep Cuarteto Patria, die al sinds de jaren 40 de tradities van de Cubaanse folkmuziek levendig houdt. Sinds 1982 is hij de groepsleider en tot in de jaren 2000 blijft hij met het kwartet touren en albums opnemen. Nadien breidt hij het kwartet met een nieuwe generatie muzikanten uit tot Grupo Patria, waardoor het Cubaanse muzikale erfgoed steeds opnieuw een nieuwe invulling krijgt. Het gloednieuwe nummer ‘Canto al la Habana’ bewijst dat Ochoa op 73-jarige leeftijd nog steeds de juiste snaar weet te raken.

We zijn dan ook vereerd dat Eliades Ochoa in 2020 voor een uniek Belgisch concert naar De Roma komt. Samen met zijn muzikanten speelt hij zowel nummers uit zijn eigen rijkgevulde repertoire als iconische klassiekers van de Buena Vista Social Club. Authentiek en warmbloedig, niet te missen voor iedereen met een hart voor Latijns-Amerikaanse muziek!