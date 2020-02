19 februari, de verjaardag van Seal

Seal Henry Olusegun Olumide Adeola Samuel, geboren op 19 februari 1963 te Londen, viert vandaag zijn 56e verjaardag. Seal’s genre varieert van soul en pop tot rap en rock. Seal’s muzikale carrière startte in 1989, toen hij een demo-opname uitbracht. In 1990 verzorgde hij de zang op de hit ‘Killer’ van Adamski. Zijn solo-debuutsingle ‘Crazy’ haalde in Nederland de nummer 1-positie. Later scoorde hij nog hits met ‘Future love paradise’, ‘Prayer for the dying’ en ‘Kiss from a rose’ (uit de film ‘Batman Forever’). In 1996 scoorde hij een hit met een cover van Steve Miller Band’s hitsingle ‘Fly like an Eagle’.