Level 42 komt naar Nostalgie Beach Festival

Vandaagheeft de organisatie van het Nostalgie Beach Festival de laatste naam voor 8 augustus bekend gemaakt. Niemand minder dan de Britse jazzfunkhelden van Level 42 vervolledigen het affiche voor de zaterdag. Mark King en zijn mannen zullen op hun 40-jarige jubileumtour een kleine afslag naar Vlaanderen maken om de grootste hits te komen spelen.

In de jaren ’80 kon je geen radiostation aanzetten zonder minimaal één hit van Level 42 voorbij te horen komen. Ontdekt door de collega-muzikanten van Atmosfear (‘Dancing in Outer Space’), hadden de mannen hits als ‘Love Games’, ‘Hot Water’, ‘Lessons in Love’ en ‘The Sun Goes Down’. Toen de band in 1994 uit elkaar ging, had niemand door dat de band in 2002 weer als Level 42 bij elkaar kwam om jaarlijks nog net zo veel concerten te spelen dan in de 80’s.

Zeker in Engeland en bij onze Noorderburen is de band nog steeds ongekend populair, maar ook in België hebben Mark King en Mike Lindup nog steeds vele fans. Nieuwe albums als ‘Retroglide’ en ‘Sirens’ geven aan dat de band nog lang niet op z’n retour is.