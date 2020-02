Bizets romantische opera herovert opnieuw Nederland

Bizets romantische opera De Parelvissers is één van de succesvolste operaproducties in Nederland. Les Pécheurs de Perles was voor Bizet in Parijs een onmiddellijke hit, wat op zich bijzonder was. In Amsterdam bleef het succes voortduren terwijl de andere operahuizen de productie niet of nauwelijks terughaalden. De muziektaal ligt vrij dicht bij onze eigen smartlappen, en alleen dat gegeven al maakt de opera interessant om te bezoeken. De Staatsopera van Tatarstan voert de opera uit op 28 februari in Theater Sneek te SNEEK. Daarna volgt een tournee door heel Nederland.

De huidige enscenering is inmiddels al meer dan honderdvijftig keer te zien geweest in Nederland en het succes duurt voort. Het gezelschap scherpte de regie van het werk aan, de decors en kostuums werden opnieuw onder handen genomen en opgefrist.

Zelfs nog voordat de repetities voor de originele productie in Tatarstan in 2003 waren begonnen, waren al meerdere voorstellingen van Les Pécheurs de Perles uitverkocht. Er was behoefte aan, zo bleek. Inmiddels is gebleken dat de opera in de enscenering van het Engelse team, onder leiding van regisseur Vernon Mound, een prachtige, uitzonderlijke en uiterst toegankelijke voorstelling is geworden, die ook in de vier volgende reprises volle zalen trok. Meer dan 100 voorstellingen volgden.

Het verhaal

Leef mee met de twee vrienden Nadir en Zurga, die hun liefde voor dezelfde vrouw bezingen in het wereldberoemde duet. Maar geniet ook van de prachtige koren en de ontroerende soli die deze opera, van de componist van o.a. de Carmen, kent. En bewonder de prachtige decors en kostuums die dit oosterse sprookje tot een onvergetelijke opera belevenis maken.

Het gezelschap

Het geliefde operagezelschap uit Tatarstan komt al ruim zesentwintig seizoenen naar de Nederlandse theaters met de mooiste operaklassiekers. De enscenering van De Parelvissers is altijd een puzzel, vanwege de minimale handelingen. De Staatsopera van Tatarstan laat met deze befaamde productie zien Bizet heel goed te begrijpen, met een fantastische enscenering die recht doet aan de schitterende muziek. Geniet van topsolisten, het grote orkest, prachtige decors en kostuums die dit oosterse sprookje tot een onvergetelijke operabelevenis maken.

Theater uit alle windstreken

Je hoeft niet ver te reizen om de wereld te ontdekken. DG Theaterproducties laat zich inspireren door de kwaliteit van de internationale theaterwereld en laat zich leiden door de unieke pracht van de podiumkunsten uit alle windstreken. DG Theaterproducties presenteert o.a. dans, zang, muziek, acrobatiek, toneel, ballet, opera en andere bijzondere podiumkunsten. Er wordt hierbij altijd gekozen voor theatervoorstellingen, die een uniek en werelds theatergevoel creëren.