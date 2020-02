DJ Snake, Sheck Wes, Metronomy, Marky Ramone en meer toegevoegd aan line-up EXIT 2020

EXIT Festival maakt zo’n 30 nieuwe acts bekend voor de 2020-editie. Het Servische festival viert deze zomer haar 20e verjaardag met zowel grote als kleinere acts verspreid over ruim 40 venues in het 18e eeuwse Petrovaradin Fort. Toegevoegd aan het affiche zijn onder meer DJ Snake, Sheck Wes, Metronomy en Marky Ramone. Zij schuiven aan naast eerder aangekondigde namen als David Guetta, Fatboy Slim, James Arthur, Tyga en Meduza.

EXIT presenteert weer een eclectische mix van artiesten voor de jubileumeditie. Zo is de Franse hitjeskoning DJ Snake aangekondigd, evenals de Amerikaanse rapper Sheck Wes en indierockers Metronomy. Ook punk icon Marky Ramone en hardcore helden Agnostic Front maken hun opwachting in het historische fort te Novi Sad.

In die laatste categorie is tevens de komst van diverse andere metal-, punk- en hardrock-acts bevestigd. Onder meer Thundermother, Death Before Dishonor, Rattus, Shining, Guitar Gangsters, Misconduct, Movement, Terminal Prospect, Bohemist, Nervosa, Lamori, Hexis en Armad reizen tussen 9 en 12 juli af naar Servië.

Verder boekt het festival wederom een stevig rijtje regionale artiesten, waaronder J.R. August, Minilinija, Šajzerbiterlemon, Overdive, Proleće, Hill, Nemesis, Stranger Alitor, War Engine en Smrt razuma.