VOF de Kunst – Het bloed kruipt… naar Theater Koningshof

VOF de Kunst – Het bloed kruipt (waar het niet gaan kan) is een feest der herkenning voor iedereen, met oude hits, nieuwe muziek, meezingers en luisterliedjes. Nog altijd even energiek en aanstekelijk als toen!

Het is nazomer van 1983. Uit alle radio’s klinkt dat ene aanstekelijke lied ‘Suzanne’. Nummer één in de hitlijsten, iedereen zingt het mee. Vanuit het niets verovert VOF de Kunst het hele land. Als ‘Suzanne’ ook buiten de Nederlandse grenzen een hit blijkt te zijn (met ‘Susanna’) reizen de muzikanten maandenlang door bijna heel Europa. Uiteindelijk gaan er wereldwijd meer dan 3 miljoen exemplaren van ‘Susanna’ over de toonbank.

Enkele jaren later wordt dit succes nog een dunnetjes over gedaan. Opeens drinken we overal ‘Een Kopje Koffie’. Het lied galmt door kroegen, zalen en stadions. Zing mee met de onvergetelijke aanstekelijke liedjes van VOF de Kunst!

Voorprogramma VOF de Kunst – Moving Voices

Moving Voices is een enthousiast Swing Choir uit Maassluis en zingt al 30 jaar de meest uiteenlopende nummers. Van swing, zoals ‘Moondance’ van Michael Bublé, tot moderne hits, zoals ‘Budapest’ van George Exzra. Ook wordt er gebruik gemaakt van eigen arrangementen. Zo geeft het koor een unieke sound aan haar optredens.

Voor meer informatie over de voorstellingen en kaartverkoop, neem een kijkje op de website van de Koningshof.