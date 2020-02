De nieuwe Spotify Maxazine Music Playlist van 7 februari 2020

Zoals iedere vrijdag heeft Maxazine redactie de Maxazine Music Playlist op Spotify weer vernieuwd met 20 nieuwe tracks. De beste nieuwe muziek, muziek uit onze concertverslagen en cd-recensies, interviews en nieuws, aangevuld met een aantal ‘speciale tips’ van onze recensenten. Bij deze de nieuwe Maxazine Music Playlist voor op Spotify van vrijdag 7 februari 2020.

Het jaar amper lekker op gang hebben we al weer hoog water. Geen paniek! Bij Maxazine weten we wat je nodig hebt. Muziek voor achter de dijken, dus een hagelnieuwe Spotify playlist om je door de komende zeiknatte week heen te helpen. Doen we gewoon, zo zij we wel, zo rollen we. Alles voor een tevreden Maxafan.

De oogst was sappig, rijk en overvloedig deze week. We gaan jullie verleiden met nieuwe tracks van onder andere Avenged Sevenfold, Omar, Michelle David & the Gospelsessions, de 3Js, Stef Bos, Ottla en meer lekkers van over de hele wereld. Hoeven jullie je daar al geen zorgen meer over te maken. Weet je wat het fijne i ? Dat abbootje dat kost gewoon helemaal nils op Spotify. Lekker die lijst volgen, heb je voor altijd elke week een krakend versche playlist. Wie doet je nog wat ?

¡Que tengan una excelente semana y no hagan nada que nosotros tampoco haríamos!