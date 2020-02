Anne-Marie brengt nieuwe single ‘Birthday’ uit

UK popster Anne-Marie is terug met een gloednieuwe single: ‘Birthday’. Ook de bijbehorende videoclip – een moderne knipoog naar Assepoester – is vandaag uitgekomen. In de afgelopen jaren scoorde Anne-Marie hits met onder andere ‘Ciao Adios’, ‘Friends’ en ‘2002’.

‘Birthday’ is een nummer waarin Anne-Marie’s geliefde ondeugende persoonlijkheid en fantastische vocalen goed naar voren komen. Voor het schrijven van deze track werkte Anne-Marie samen met Delacey (Halsey, Zara Larson) en Oak (Demi Lovato, Lizzo, Ariana Grande)waarbij laatstgenoemde ook zijn naam aan de productie leende.

De single gaat gepaard met een zuurstok roze video met een moderne knipoog naar het sprookje Assepoester. In deze video is te zien is hoe Anne-Marie uitbundig haar verjaardag als een prinses in een kasteel viert en zich lekker laat gaan. Wanneer de klok 00.00uur slaat bevindt ze zich thuis, in een een meer bescheiden omgeving en feestend met haar vrienden.