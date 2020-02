Myles Goodwyn – Friends Of The Blues 2

Voor wie de naam nu nog niets zegt wordt het echt eens de hoogste tijd. Deze Canadese muzikant, componist, producent was jarenlange de voorman van de hardrockformatie April Wine, die onder zijn leiding is gegroeid van garageband tot multiplatinum verkopende formatie. Het was een jarenlange wens van hem om ook eens een bluesalbum uit te brengen. Eens wens die vorige jaar in vervulling ging met ‘Friends Of The Blues’, waarmee hij hulp kreeg van collega’s als Kenny ‘Blues Boss’ Wayne, Jack de Keyzer, Frank Marino en Rick Derringer.

Blijkbaar is deze opzet goed bevallen, want volgens hetzelfde concept is onlangs de cd ‘Friends Of The Blues 2’ verschenen. Ook op deze cd doen een flink aantal Canadese muzikanten mee, waaronder Matt Andersen, Kenny ‘Blues Boss’ Wayne, Angels Forrest, Jack de Keyzer en Steve Segal. Dertien van de veertien nummers zijn door Goodwyn zelf geschreven. Het aanbod is behoorlijk gevarieerd en loopt van swingende nummers tot countryblues en van country tot rockende blues. De cd opent met het swingende ‘Hip Hip’ met Kenny ‘Blues Boss’ Wayne op piano via allerlei omwegen naar het jodelende countrynummer ‘Even Singing Cowboys Get The Blues’.

Nummers die wat mij betreft nog extra vermelding verdienen zijn de bluesnummers ‘You Got It Bad’ met Matt Andersen op gitaar en Dewy Reeds op mondharmonica, en het prachtige ‘Fish Tank Blues’. Ook het duet ‘Being Good (Won’t Do Us Any Good Tonight)’ met Angel Forrest en ‘I Saw Somone That Wasn’t There (And It Was You)’ met David Gogo mogen niet onvermeld blijven. Kortom, een prima gelukt bluesalbum dat nog regelmatig in mijn huis te horen zal zijn. (8/10) (Linus Entertainment)