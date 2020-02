5 februari, de verjaardag van Trijntje Oosterhuis

Trijntje Oosterhuis wordt 47 jaar geleden geboren in Amsterdam als dochter van Huub Oosterhuis. Samen met haar broer Tjeerd vormt ze eind jaren tachtig de formatie Total Touch waarmee ze in de jaren negentig vele hits scoorden als ‘Touch me there’ en ‘Somebody else’s lover’.

In 1994 ging ze als achtergrondzangeres van Candy Dulfer mee op een wereldtour die uiteindelijk twee jaar duurde. Ook had Trijntje de eer om het openingslied van de Amsterdam Arena te vertolken. De laatste jaren heeft Trijntje vooral veel solo albums uitgebracht en was ze drie seizoenen coach in The Voice of Holland.

Ook had de zangeres een aantal solo hits. Buiten dat is ze lid van de gelegenheidsformatie Ladies of Soul. In 2015 deed ze voor Nederland mee aan het Eurovisiesongfestival.