Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: Nits in Stadsschouwburg Nijmegen.

Concerttip woensdag 5 februari: Nits in Stadsschouwburg Nijmegen

Al 45 jaar de meest ongrijpbare band van Nederland. Met een ontzagwekkend oeuvre en nog steeds een kinderlijke nieuwsgierigheid. Immer onderweg tussen Athene en Helsinki met concerten vol dynamiek, humor, virtuositeit en een diepe Europese melancholie, alles met een stijlvolle veelzijdigheid.

Een krachtige uitbreiding daarvan ontstond door de samenwerking met Scapino ballet in ‘TING’, waarvan ook alle voorstellingen in de reprise in 2018 uitverkochten. De ontdekkingsreis zet zich voort op de podia van de Nederlandse theaters. Nieuwe songs krijgen hun debuut, de band zoekt en vindt. Muziek uit vorige albums vinden hun plek in de setlist, krijgen daardoor een andere kleur. Na een concert in Zürich schreef een journalist onder zijn lovende recensie : Man wird wiederkommen.