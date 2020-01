Passenger naar AFAS Live

Vandaag maakt de Britse singer-songwriter Passenger bekend dat hij in 2020 op tournee gaat in Europa. De Britse singer-songwriter Mike Rosenberg, beter bekend als Passenger, is inmiddels een grote naam in het singer-songwriter genre. Vorig jaar bracht hij zijn tiende plaat uit, Sometimes It’s Something, Sometimes It’s Nothing at All, dat werd opgenomen in de beroemde Abbey Road Studios in Londen. De nummers op dit bijzondere album bestaan enkel uit zang, akoestische gitaren en een strijkkwartet. Bovendien doneert Passenger alle opbrengsten van het album aan Shelter, een liefdadigheidsinstelling die zich inzet voor daklozen in het Verenigd Koninkrijk.

Passenger maakte de afgelopen tien jaar naam met zijn intieme en breekbare indiepop doordrenkt van folk invloeden. Het grote succes begint wanneer in 2012 het album All the Little Ligths uitkomt met daarop ‘Let Her Go’. Passenger was in 2018 voor het laatst in Nederland voor een uitverkochte show in AFAS Live in Amsterdam. Op 7 Oktober 2020 zal hij wederom te zien zijn in AFAS Live.