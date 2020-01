Lee Fields & the Jay Vons maken indruk in Hasselt

De mist die in de vallende avond koude opsteeg van het donkere water van het Albertkanaal naast de Schipperskaai in Hasselt, toverde de zich een weg naar de ingang makende bezoekers van het even verderop gelegen poppodium de Muziekodroom om tot schimmen. Het waren er juist genoeg om de temperatuur eenmaal binnen tot een aangenaam, meer voor warmbloedige muziekliefhebbers geschikte temperatuur te doen stijgen.

Het Muziekodroom had afgelopen woensdagavond een prachtig dubbel-affiche, speciaal voor de liefhebbers van oude rhythm and blues en soul muziek die de laatste jaren opnieuw en terecht weer zo populair is. Sharon Jones en Charles Bradley zijn dan niet meer onder ons, maar een affiche met daarop the Jay Vons als voorprogramma en Lee Fields & the Expressions als hoofdact mag toch gerust een mooie verrassing worden genoemd.

Het publiek bestond uit mensen van alle leeftijden en walks of life. Zo waren daar de mannen van de bekende popquiz equipe de ‘Gang of Four’, die ongetwijfeld the Jay Vons kwamen checken. En in een hoekje konden we de tweede runner up van de Oogstdank Koningin-verkiezing 1987 uit Uilebeek herkennen die zich liet fêteren door een charmante man, gekleed in toepasselijke jaren 70 disco outfit.

Als eersten beklommen the Jay Vons het podium. Deze uit New York afkomstige band bestaat uit een aantal doorgewinterde sessiemuzikanten uit de Daptone studio’s die onlangs hun eerste album ‘The Word’ aan de wereld hebben gepresenteerd. Je zou dezelfde muzikanten ook kunnen herkennen als de garagerock band ‘Reigning Sound’, maar het is maar goed dat ze zich in Hasselt concentreerden op hun album ‘The Word’, dat ze als the Jay Vons uitbrachten. Klasse muzikanten met mooie en originele composities, die zonder veel opsmuk voor het voetlicht werden gebracht.

De band speelde een volledige set en hoogtepunten als ‘The Word’ en een instrumentale versie van ‘I’ll be there’, bekend van The Jackson 5 en Mariah Carey deden velen besluiten na afloop het album aan te schaffen. Zanger Michael Cantanese wist, ontdaan van alle show en opsmuk het publiek voor zich in te winnen met zijn Freddie Mercury snor en fijne stem die gedoopt was in een fijne nachtclub-patina en een mooi randje vroege jaren 80 Rod Stewart.

Als dan na een changement van een kwartiertje the Expressions het podium betreden om Lee Fields binnen te halen zien we meteen dat dit niet dezelfde Expressions zijn die we bij Maxazine aan het begin van de tournee in Augustus in Heerlen zagen optreden. De kritiek die de toen bijzonder onwennig spelende band ten deel viel was in de Muziekodroom onnodig, ongewenst en niet ter zake doende. Hier stonden andere Expressions en die speelden gedegen en exact en die vielen in een groove waar geen ontkomen meer aan was. Lee bleek erg goed bij stem en de band toverde de zaal van de Hasseltse muziekclub in een handomdraai om alsof we stonden te swingen in de Windjammer Club in Brooklyn, New York.

De setlist kende de Lee Fields klassiekers waar mensen op af komen: ‘ Work to do‘, ‘Love Prisoner’ en ‘Wake Up’; ze werden sterk en bevlogen gebracht. Zoals altijd bleek de set van de 69 jarige Lee ‘Little JB’ Fields te kort. De man speelt altijd maar krap een uur, terwijl het publiek om meer blijft vragen. En ook dit keer wat dit het geval. Met ‘Make the World’ en in de toegift ‘Honey Dove’ zette de band de Muziekodroom op zijn kop. Het was een prachtige avond.

Foto’s (c) Perry Hermans