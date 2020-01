50 nieuwe namen voor Best Kept Secret onthuld

Onder meer BADBADNOTGOOD, Catfish and the Bottlemen, DIIV, Dope Lemon, Jarvis Cocker presents JARV IS…, Maggie Rogers en The Avalanches spelen op Best Kept Secret 2020. Afgelopen woensdag nog werd de komst van headliner The Strokes bevestigd. De achtste editie van Best Kept Secret vindt plaats van 12 tot en met 14 juni in Hilvarenbeek. Ook Massive Attack, The National (10 years of High Violet), Fontaines D.C., Belle and Sebastian, Metronomy en andere artiesten zullen optreden. Gisteren werden ook The Strokes al bekend gemaakt.

Met meer dan vijftig nieuwe bevestigingen valt er veel te ontdekken in de line-up van Best Kept Secret 2020. Zo zijn de jazz-supersterren van BADBADNOTGOOD erbij: zij weten seventies soul, moderne hiphop, futuristische funk en vele andere stromingen te vernieuwen. Catfish and the Bottlemen treedt in de voetsporen van bands als Oasis met hun hartstochtelijke, arena-vullende rockhits.

Indieband DIIV keerde dit jaar terug met de uitstekende derde langspeler Deceiver, waarop zij invloeden uit shoegaze, dream pop en noise rock laten horen in scherpe songs als ‘Skin Game’ en ‘Blankenship’. Dope Lemon is het zijproject van Angus Stone, die samen met zijn zus Julia twee jaar terug nog op Best Kept Secret stond. Jarvis Cocker, bekend van Pulp, presenteert zijn nieuwste live-project JARV IS… Maggie Rogers is bekend van haar ijzersterke popliedjes, en ook de befaamde Australische samplegroep The Avalanches verzorgt een optreden op Best Kept Secret.

Daarnaast maakt Best Kept Secret vandaag de volgende namen bekend:

Amyl & The Sniffers – Black Lips – Girl Band – Objekt x Ezra Miller (live) – OM – 박혜진 park hye jin – Sampa The Great – Tinariwen – Tropical Fuck Storm – Yellow Days – 100 gecs – Automatic – Barker (live) – Beach Bunny – Black Country, New Road – COUCOU CHLOE – DJ Assault – DJ Fett Burger – DJ Python – Donna Missal – Easy Life – FAKA – FAUZIA – GHUM – Giant Rooks – Girl Ray – Jessica Pratt – Josey Rebelle – Los Bitchos – Marika Hackman – Meetsysteem – Mina & Bryte – Minimal Violence – Pottery – Roi Perez – Sheer Mag – Simo Cell – Soccer Mommy – SORRY – Squid – Surfbort – The Milk Carton Kids – Violet – YĪN YĪN

Best Kept Secret vindt op 12, 13 en 14 juni voor de achtste keer plaats in Beekse Bergen, nabij Hilvarenbeek. Headliners zijn The National (10 years of High Violet) op vrijdag, The Strokes op zaterdag en Massive Attack op zondag. Daarnaast werd de komst van Belle and Sebastian, Fontaines D.C., Metronomy, black midi, Rolling Blackouts Coastal Fever en Weyes Blood eerder bevestigd.