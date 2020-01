De nieuwe Spotify Maxazine Music Playlist van 17 januari 2020

Zoals iedere vrijdag heeft Maxazine redactie de Maxazine Music Playlist op Spotify weer vernieuwd met 20 nieuwe tracks. De beste nieuwe muziek, muziek uit onze concertverslagen en cd-recensies, interviews en nieuws, aangevuld met een aantal ‘speciale tips’ van onze recensenten. Bij deze de nieuwe Maxazine Music Playlist voor op Spotify van vrijdag 17 januari 2020.

En ook de laatste feestdagen zijn weer achter de rug, iedereen is weer normaal naar school, werk, of uitkeringsinstantie. Op tafel geen truffelsaus meer maar gewoon een bal gehakt met rode kool of couscous met wortelen. Daar hoort ook weer een normale playlist bij. Laten we die nu net op voorraad hebben liggen hier. Wel natuurlijk weer een waar we hier op de redactie ons stinkende best op hebben gedaan, dat spreekt geheel voor zich.

Lekker, 60 track voor de komende week, met voor elk wat wils, jullie kennen ons inmiddels een beetje. Abonneer je nu gewoon ff op de lijst, dan heb je volgende week vrijdag weer een zorg minder aan je drukbezette urban legend hoofd.

SYML, Celeste, Selena Gomes, Ed Sheeran, David Bowie, Tamino, Lemongrass en Bazart! Hatsa, dat zijn zomaar een paar namen van de artiesten die we deze week zonder enig excuus flat out op je bord droppen. Doe ermee wat je wilt, en we zien je komende vrijdag weer.

Adios!