Stewart Copeland met het Metropole Orkest naar het Concertgebouw

Stewart Copeland, oprichter en drummer van The Police én veelzijdig componist van onder andere opera-, ballet- en filmmuziek, schreef een high energy-orkestversie van zijn favoriete nummers. Police Deranged for Orchestra – ja, dat leest u goed. Niet ‘arranged’ maar ‘deranged’. Stewart Copeland, drummer van The Police, een van de meest legendarische Britse bands, heeft hun hits uit elkaar getrokken en opnieuw opgebouwd. Hij geeft briljante invallen uit liveconcerten ineens een hoofdrol. Of stelt een fragment centraal dat de oppervlakkige luisteraar misschien niet eens opviel. Zo klinken ‘Roxanne’, ‘Can’t Stand Losing You’ en ‘Darkness’ vertrouwd én totaal nieuw.

Sinds The Police in 1984 uit elkaar ging, is Stewart Copeland actief als drummer, producer en componist in bijna alle muziekgenres. In 2019 kwamen alle studioplaten van The Police opnieuw gemasterd uit. Tijd voor een frisse live-blik. Copeland schreef een high energy-orkestversie van zijn favoriete nummers. op 22 augustus voert hij die uit met het Metropole Orkest en vier zangers in het Concertgebouw in Amsterdam.

https://www.youtube.com/watch?v=3T1c7GkzRQQ