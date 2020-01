Duncan Laurence, Guus Meeuwis en André Hazes op De Vrienden van Amstel LIVE

Over twee weken opent de grootste kroeg van Nederland haar deuren in Rotterdam Ahoy. De organisatie maakte via een video bekend dat Duncan Laurence, Guus Meeuwis, André Hazes, Maan, Rowwen Hèze en Kraantje Pappie zijn toegevoegd aan de line-up van De Vrienden van Amstel LIVE. Ook is Kensington officieel bevestigd. Daarmee komt het totaal op 18 acts. De 22e editie van De Vrienden van Amstel LIVE gaat op donderdag 16 januari van start.

Duncan Laurence treedt dit jaar voor het eerst op bij De Vrienden: “Het is een ongelofelijke eer om op De Vrienden te mogen staan. Na het winnen van het songfestival is mijn carrière ontzettend snel gegaan. Dat ik ben gevraagd om 12 keer in Ahoy te staan tussen deze geweldige artiesten had ik een jaar geleden nog niet durven dromen. Ik kijk er ontzettend naar uit!”

Eerder werd al bekend dat ook Nick & Simon, Thomas Acda, BLØF, Chef’Special, Typhoon, Krezip, Snelle, Diggy Dex, Suzan & Freek, Paul de Munnik en Sunnery James & Ryan Marciano in januari in de grootste Amstelkroeg van Nederland staan.

De 22e editie van De Vrienden van Amstel LIVE vindt plaats op 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 januari én 28 januari 2020. Tijdens de 12 shows zal Amstel in de grootste kroeg van Nederland zo’n 160.000 bezoekers ontvangen.