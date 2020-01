Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: Bob Wayne in het Burgerweeshuis.

Concerttip donderdag 2 januari: Bob Wayne in het Burgerweeshuis

Na 12 jaar toeren met zijn band en het opnemen van 8 albums pakt Bob Wayne zijn gitaar en gaat een jaar lang solo. Hij gaat maar liefst 365 shows doen in 1 jaar, waarvan 100 in Europa. Nou is deze fakkeldrager van Johnny Cash en Willie Nelson gemiddeld al driehonderd dagen per jaar on the road, maar toch. Optredend in kleine zalen en bikerbars, op festivals en barbecues – het maakt hem niet uit, zolang hij maar kan spelen. Beïnvloed door country, roots, bluegrass, rockabilly, punkrock en hardcore zingt hij met een rauwe stem zijn dito teksten over het leven zoals het is.