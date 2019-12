Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: Trijntje Oosterhuis in de Grote Kerk.

Concerttip vrijdag 27 december: Trijntje Oosterhuis in de Grote Kerk

Kerst is voor zangeres Trijntje Oosterhuis muziek. Thuis voor de haard, in de woonkamer of in de keuken, tijdens de wintermaanden bestaat haar playlist uit kerstklassiekers.

Dat deze traditie uit Amerika, waar vrijwel alle artiesten een eigen kerstalbum hebben, een grote liefde van Trijntje Oosterhuis is, is geen geheim. Zo bracht ze eerder haar eigen kerstalbum ‘This Is The Season’ uit en afgelopen twee jaar liet ze haar publiek van een muzikale kerstavond genieten in de mooiste kerken van Nederland. Geen bombastische, kitscherige kerstshows, maar in een intieme setting met een muzikant van wereldklasse speelt ze de mooiste liedjes. Naast de standards uit het American Songbook, komen ook de persoonlijke liedjes als ‘Ken Je Mij’, ‘Telkens Weer’ en ‘Voor haar’ voorbij. In december 2019 keert Trijntje Oosterhuis terug naar de mooiste kerken van Nederland voor een Christmas Evening With Trijntje.