De nieuwe Spotify Maxazine Music Playlist van 27 december 2019

2019 neigt naar haar laatste zonnestraal. Tijd dus om terug te kijken. Jullie favoriete muziekwebsite Maxazine werd ook dit jaar weer, met veel liefde gemaakt door maar liefst 120 medewerkers. Recensenten, fotografen, planners, ict’ers, koffiezetters, redacteurs, allemaal met veel liefde voor muziek. Zij zetten zich elke dag weer in om het meest actuele muzieknieuws voor jullie te brengen. Vele honderden concerten werden bezocht in Nederland, BelgiĆ«, Duitsland en ook wel daarbuiten.

Vele uren interviews werden uitgeschreven. Duizenden foto’s moesten worden geselecteerd. Er kwamen duizenden cd’s binnen ter recensie. We hebben alles gegeven om er zoveel mogelijk een goede luisterbeurt en een eerlijke recensie te geven. We zagen en spraken totaal onbekende bands, op het punt van doorbreken, maar ook de oude getrouwen, de sterren die al decennialang stralen, maar ons toch nog steeds weten te verrassen. We hoorden fantastische muziek, en minder fantastische muziek.

Onze conclusie is dat 2019 een goed muziekjaar is geweest. We hebben prachtig mooie releases gehad in elk denkbaar genre. Er waren optredens die tot tranen toe roerden. Nederland is gezegend met een groot en divers muziekaanbod op de vele nationale en regionale podia.

De mensen achter Maxazine hebben samen deze prachtige jaarlijst 2019 samengesteld voor jullie, onze lezers. Het aantal bezoekers van Maxazine liet afgelopen jaar een sterk stijgende lijn zien. Dat grote compliment nemen we in dankbaarheid aan van jullie.

De 2019 Maxazine Jaarlijst op Spotify is dus voor jullie. De 100 beste tracks van 2019, voor jullie uitgezocht, bediscussieerd en soms bevochten door de mensen van Maxazine. Vanaf volgende week is er weer de ‘gewone’ wekelijkse lijst op Spotify. Deze laten we gewoon staan, totdat 2020 weer ten einde gaat. Gelukkig Nieuwjaar alvast allemaal!