Win de gesigneerde cd van het nieuwe album van Van Dik Hout

Van Dik Hout vierde in 2019 dat ze 25 jaar lang bestaan. Met een prachtig nieuw album ‘ Een nacht Eeuwigheid’ en een bijzonder succesvolle clubtour waarvan Maxazine meermaals verslag deed, liet de band merken nog steeds een factor van betekenis te zijn in de Nederlandse muziekscene. Op 3 Januari 2020 sluit de band hun Jubileumjaar en hun tour af in Paradiso in Amsterdam.

Maxazine kan twee, door de bandleden gesigneerde cd’ s van het nieuwe album verloten onder onze lezers. Wat moet je doen ? Like Maxazine op Facebook en tag onder dit bericht iemand die de gesigneerde cd cadeau zou willlen geven. Op 3 januari maken we de gelukkigen bekend.*

