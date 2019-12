The Christmas Show verovert familieharten

In het weekend van 21 december trok de vijfde editie van The Christmas Show naar de Ziggo Dome in Amsterdam. Het jaarlijkse kerstspektakel veroverde weer de harten van het publiek. De productie, welke in twee dagen vijf keer werd opgevoerd, trok opnieuw volle zalen. En opnieuw schoot The Christmas Show recht in de roos met een eigentijdse vertolking van het sprookje Doornroosje.

The Christmas show is inmiddels een vaste productie op de agenda van de Ziggo Dome. De grootschalige kerstproductie trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers. Het concept? Een actuele vertolking van een (oud) sprookje in musicalvorm, omlijst met een groot showspektakel. Zo ook de 2019-editie, genaamd ‘Doornroosje en de kerstprins’. Dit allemaal gedipt in een Carlo Boszhard-sausje, welke samen met Maurice Wijnen opnieuw het script schreef. Het, inmiddels vertrouwde, Boszhard-sausje zorgde meermaals voor een glimlach (en schaterlach) op het gezicht van het publiek. Dit mede door de vrijheid die hij kon nemen in zijn rol als rijmende verteller.

Verhaallijn

Het verhaal Doornroosje is eenieder wel bekend. Een koningspaar droomt van een kleine prinses welke ooit koningin moet gaan worden. Bij het vieren van het geboortefeest vergeten zij echter Fee Fataal (Ilse Warringa) uit te nodigen die als reactie een vloek uitspreekt over Doornroosje (Celinde Schoenmaker). De goede fee, Fee Formidabel (Esmée van Kampen) adopteert de prinses en probeert haar, tevergeefs, te beschermen voor een prik van een spinnenwiel waardoor Doornroosje in slaap zal vallen. Zij kan alleen wakker worden gekust door haar droompins. Uiteraard zou dat de minst geliefde Prins Timothy (Tims Douwsma) moeten zijn. Maar wat gebeurt er als Doornroosje verliefd wordt op Jingle (Buddy Vedder), de assistent van de kerstman? U voelt hem al, een complexe liefdessituatie.

Authentiek

Deze complexe situatie wordt in een ruim twee uur durende spektakelshow, omgeven door humor en zichtbaar gepassioneerd spel, vertaalt naar een eigentijdse variant op het eeuwenoude sprookje. Omgoten door humor, onder andere door het voorkomen van Ger Otte in de rol van Koning Tromp welke knipoogt naar de Amerikaanse president Trump. Maar eveneens, door de vrijheid die Carlo Boszhard neemt gedurende zijn spel. Hilarisch blijft de scene waarin bezoekers uit het publiek gevraagd worden Doornroosje wakker te kussen, echter moet er eerst gerepeteerd worden op Boszhard en van Kampen zelf. Momenten waarin we Boszhard zien excelleren.

Een minder succesvolle vertoning was die van Famke Louise als Fee Fresh. De tienerrapper maakte daarmee haar debuut op het toneel. Een gewaagde stap welke onvoldoende uit de verf kwam. Louise heeft niet de capaciteiten om in producties als deze succesvol te presteren en hield zich dan vooral staande door de ijzersterke cast om haar heen.

Verassend

The Christmas Show brengt opnieuw een adembenemende kerstspektakelshow naar de Ziggo Dome. Een visuele streling voor oog en oor met opzwepende medleys, sterke spelkarakters en de nodige grootschalige special-effects. Producenten Maurice Wijnen en Carlo Boszhard bewijzen opnieuw een boeiende en pakkende productie op poten te zetten waarbij dans, zang en spel samenkomen tot één geheel. Chapeau voor de cast en creatives!