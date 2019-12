22 december, de verjaardag van Robin en Maurice Gibb

Robin en Maurice Gibb, beiden geboren op 22 december 1949, zouden vandaag 70 jaar geworden zijn. Robin en Maurice zijn beiden geboren op de Isle of Man, Robin kwam een half uur eerder op de wereld dan zijn tweelingbroer Maurice. Hun ouders waren ook actief in de muziekwereld, Barbara was zangeres en Hugh was drummer en bandleider. Robin en Maurice maakten samen met Barry deel uit van de legendarische band de Bee Gees.

Met de Bee Gees scoorden ze in 1965 hun eerste grote succes met ‘Spicks and Specks’. Na een aantal hits ontstond er eind jaren ’60 wat wrijving in de band, Robin vertrok en startte een korte solo-carrière. Al snel kwam hij terug en ging de band verder met het uitbrengen van hits. In de jaren ’70 gingen de Bee Gees op de disco toer, in 1977 schreven en produceerden ze 5 tracks voor de soundtrack van ‘Saturday Night Fever’. De film werd een kassucces en de soundtrack werd een van de best verkochte albums aller tijden, waardoor de band de status van supersterren kreeg.

De Bee Gees hadden niet alleen als band zeer veel succes, ook schreven ze veel nummers voor andere grootheden waaronder Barbra Streisand, Diana Ross, Dolly Parton en Kenny Rogers. Tot in de jaren ’90 bleef de band hits scoren, helaas overleed Maurice in 2003 op 53-jarige leeftijd waardoor de band officieel er mee ophield. Robin Gibb bleef nummers schrijven en solo-optredens geven en hield zich bezig met liefdadigheidswerk ter ondersteuning van de Britse soldaten. In 2011 werd er bekend gemaakt dat hij kanker had, na een zware maar zeer moedig gedragen strijd overleed hij op 20 mei 2012 op 62-jarige leeftijd.