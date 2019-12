Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: Michelle David & The Gospel Sessions in Paradiso.

Concerttip zondag 22 december: Michelle David & The Gospel Sessions in Paradiso

Michelle David & The Gospel Sessions hebben al menig festival, popzaal en kerk in Nederland bekeerd met de liveshows rondom de releases van The Gospel Sessions-albums. Op het vorig jaar uitgekomen Vol. 3 klinkt de band veelzijdiger dan ooit. Hun unieke interpretatie van gospel komt volledig tot wasdom in combinatie met invloeden van soul, blues, jazz en afrobeat. Op Vol. 1 greep de formatie onder aanvoering van de Amerikaans-Nederlandse zangeres Michelle David vooral terug op de oorsprong van rhythm- en bluesmuziek, op de opvolger is al een meer soulvolle benadering te horen. Met Vol. 3 is de stem van Michelle David & the Gospel Sessions gevonden, zowel live als in de studio. “Get ready to be GOSPELIZED”.