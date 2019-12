Derde concert Roger Hodgson in Carré aangekondigd

Op 6 september 2020 is er een extra concert van Supertramp’s Roger Hodgson met zijn band in Koninklijk Theater Carré. Eerder is bekendgemaakt dat de legendarische singer-songwriter met zijn band wederom op 4 en 5 september 2020 in het theater aan de Amstel staat.

De Carré-concerten van Roger Hodgson zijn een doorslaand succes. De populariteit van de zanger van voormalig Supertramp met zijn band is erg groot. De verkoop voor twee eerder aangekondigde concerten gaat zo hard dat er nog een extra concert is toegevoegd op zondag 6 december.

Classic Rock is hot en dat geldt zeker voor Roger Hodgson. Al z’n eerdere concerten in Nederland verkochten uit. Roger Hodgson is één van de meest herkenbare stemmen uit de geschiedenis van de rockmuziek. Hodgson geeft een show van twee uur en neemt het publiek mee op reis door meer dan 40 jaar muziekgeschiedenis.

In zijn ‘Breakfast in America’ 2020 Tour komen alle tijdloze Supertramp hits voorbij zoals ‘Give A Little Bit’, ‘Dreamer’, ‘It’s Raining Again’ en vele andere nummers met onvergetelijke herinneringen.

Roger Hodgson was de medeoprichter van Supertramp en de componist, tekstschrijver en zanger van hun vele wereldhits. Hij speelde 14 jaar lang met deze formatie. Roger werd onderscheiden met twee belangrijke awards van de ASCAP (American Society of Composers, Authors and Publishers) voor zijn muziek.