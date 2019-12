Extince komt met nieuw album

Foto (c) De hiphopscene in Nederland kent talloze pioniers, maar Extince wist in 1995 met de hit ‘Spraakwater’ als eerste de hitlijsten te bereiken met een Nederlandstalig rapnummer. Bijna een kwarteeuw na deze spraakmakende debuutsingle laat hij met zijn nieuwe album ‘Kermis’ horen nog steeds te beschikken over vlijmscherpe teksten. Het album, dat vandaag ook als limited edition muziekspeler uit is gekomen, werd eerder aangekondigd met deze teaser en bevat samenwerkingen met onder andere De Jeugd van Tegenwoordig.

Peter Kops aka Exter-o-naldus, Ex, de vakman, het mannetje van de Radio, beter bekend als Extince wist met zijn rake Nederlandstalige raps, zachte ‘G’ en funky producties vorig jaar als eerste en tot nu toe enige Nederlandse hiphop artiest de Edison Pop Oeuvreprijs te winnen voor zijn inmiddels bijna dertig jaar omvattende carrière.

Voor Kermis werkte de Oosterhoutse Extince opnieuw samen met de Nederlandse producer D-lux, die afgelopen jaren o.a. hits schreef voor Selena Gomez & Hardwell. Op het album werkten ook De Jeugd Van Tegenwoordig, Michael Bryan, Voiced Gospel Choir en twee opkomende sterren, Gina Ellis en Okwaro, mee.

Over de keuze van de titel van het album zegt Extince zelf: “Toen ik nog te jong was om in een club binnen te komen, of om in een auto met dikke sound-system rond te rijden was de kermis eigenlijk de enige plek waar ik muziek hoorde op zo’n volume dat iedere noot twee keer zo indrukwekkend klonk als thuis op de radio. Dit is me altijd bijgebleven.”

Limited edition muziekspeler

Het album is ook in een limited edition van 100 stuks uitgekomen als speciale muziekspeler. Deze zijn niet te koop, maar binnenkort wel te bemachtigen via de instagram van Extince. Deze uitgave kwam tot stand in samenwerking met bevriende kunstenaar Frankey. De Amsterdamse kunstenaar – onder andere bekend door zijn wekelijkse streetart pagina – ontwierp speciaal voor ‘Kermis’ een pop-up-boek en een mp3 speler in één.