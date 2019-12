Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: Indian Askin in de Melkweg.

Concerttip vrijdag 20 december: Indian Askin in de Melkweg

In 2016 bracht Indian Askin hun succesvolle debuutalbum ‘Sea Of Ethanol’ uit, die gelijk binnen kwam op #8 in de Album Charts in Nederland. Het album werd lovend ontvangen en de band werd meermaals genoemd als veelbelovend nieuw talent. Ze wonnen uiteindelijk zelfs de Edison in de gelijknamige categorie.

Indian Askin heeft inmiddels meerdere succesvolle clubtours op hun naam staan. Zo stonden ze in het voorprogramma van bands als Maximo Park, Foals, De Staat en Kensington en speelden ze meer dan 50 festival shows, waaronder Eurosonic, Best Kept Secret, Paaspop, Zwarte Cross en in een overvolle tent op LowLands. In december staan ze hier met nieuwe plaat ‘Another Round’.