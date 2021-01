Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn voorlopig niet meer mogelijk, dit door de verscherpte maatregelen. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Rita Ora.

Op 8 september 2019 gaf Rita Ora een optreden tijdens het Lollapalooza Festival te Berlijn. Vele, zeer vele, Rita Ora fans hadden zich verzameld bij de South Stage. Zij werden niet teleurgesteld: getrainde dansers en danseressen begeleidden Rita Ora vanaf het eerste nummer ‘For You (Fifty Shades of Freed)’. Ora bracht een geweldige dosis energie mee en had veel interactie met het publiek; “Been waiting for a lifetime for you…”.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Rita Ora live @ Lollapalooza Berlin, Germany (2019).