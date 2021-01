DT. – Kobe Year

Heerlijk als je een lekker underground hiphop album voor je neus krijgt. Ditmaal het eerste album van DT.. DT. draagt zijn debuut ‘Kobe Year’ op aan niemand minder dan Kobe Bryant, de beroemde basketballer die begin 2020 bij een tragisch helikopter ongeval om het leven kwam. De rapper voelt zich verbonden met Bryant, mede omdat DT. in het jaar van Kobe’s overlijden zelf 24 werd, het beroemde rugnummer van de basketballegende.

Het album begint lekker met ‘Life’. Een geweldig nummer om mee te openen en een dat zeker meteen blijft hangen. Als dit de maatstaf is voor de rest van het album, dan zit het wel goed. Het album bevat over het algemeen genomen veel tracks die que productie doen denken aan de jaren 80 en begin jaren 90. En dat maakt het album meteen lekker herkenbaar voor de oudere luisteraars.

‘Kobe Year’ is over het algemeen genomen strak geproduceerd. Een van de beste nummers van het album is mijn inziens ‘Expensive Bed Sheets’, dat een sounds heeft in de stijl van Mr Barry White, met DT.’s stem die nog net niet zo diep is als de beroemde soul zanger. Het heeft een lekkere flow en blijft lekker hangen. Dit is toch wel een van de nummers die er voor zorgen dat je het album vaker wil horen.

‘Can We Talk’is een nummer dat we ook even moeten benoemen. Het is iets wat lijkt op dat komt doordat het begin van het nummer misschien iets meer van Beats International weg heeft, dan het bij de rest van de nummers past. Een frisse kwinkslag op het album.

Als je een iets minder nummer zou moeten opnoemen zou je kunnen denken aan ‘Niggas Change Up’, maar dat is eigenlijk een persoonlijke keuze, want objectief genomen is het nummer niet eens zo slecht. Maar nu zijn we misschien net iets te negatief, wat het album tekort doet. DT. bewijst feitelijk gewoon duidelijk een topalbum af te kunnen leveren.

DT. brengt iets moois met ‘Kobe Year’. Zeker top nummers als ‘Can We Talk’, ‘Expensive Bed Sheets’ en ‘Can I Dream’ maken van ‘Kobe Year’ een meesterwerkje. Of het een klassieker zal worden, moeten we echter nog maar afwachten, maar DT. heeft zich met ‘Kobe Years’ wel duidelijk bewezen. En dat is pas zijn debuut. (8/10) (DTR.)