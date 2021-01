Primeur: H A S T – Photonic

Vandaag mogen we jullie hier op Maxazine als eerste kennis laten maken met de nieuwe single van H A S T, ‘Photonic’. Het Vlaamse H A S T is opgericht door altsaxofonist Rob Banken en is een instrumentale band met roots in jazz, rock en improvisatie. Als wij hun typerende sound beschrijven, komen we uit op Snarky Puppy meets Quentin Tarantino.

De vrije improvisatie van H A S T wordt gevat door snoeiharde riff rock, minimale soundscapes en noise elementen, Die Tarantino vast in een film zou kunnen gebruiken. Voor Rob Banken van H A S T hoeft het niet per se een film van de beroemde Amerikaanse regisseur te zijn. “Wat ik zeker een topper vind is ‘Steve + Sky’ van Felix Van Groeningen, een ietwat tragisch, maar schoon drama. Ik denk dat de muziek van H A S T daar niet bij zou misstaan.” Zijn broer raadde hem onlangs ook de film ‘Le tout nouveau testament’ aan. “Een hele mooie ontdekking.”, aldus Banken, “Een film van Jaco Van Dormael van een soundtrack voorzien zou uiteraard ook wel héél mooi zijn!”

‘Photonic’ is de tweede single van de aankomende EP ‘Ubi Sunt’, de opvolger van het debuutalbum ‘Elegy’ (2019). ‘Ubi Sunt’ (Waar zijn… {zij}?), is een deel van de Latijnse vraag “Ubi sunt qui ante nos fuerunt?”, ofwel “Waar zijn zij die voor ons waren?”. Een vraag die velen zich in deze periode ook afvragen. “Tijdens de lockdown heeft iedereen veel tijd met zijn instrument kunnen doorbrengen’, geeft Rob aan, “Iets waar daarvoor soms (té) weinig tijd voor was. Je merkte wel onmiddellijk bij de eerste repetities dat iedereen goesting had om te spelen en vloog er vol in. Ook in die lockdown geraak je makkelijker aan het schrijven aan nieuwe muziek.” Toch missen de mannen van H A S T het publiek, “Uiteraard, laat ons de slagkracht van live optredens (mét publiek!!) niet vergeten. Daar evolueert de muziek vaak het best.”

Net zoals de vooruitgeschoven track ‘Tuffe’, belicht ‘Photonic’ de hardere kant van de band, waarbij snedige riffs, lyrische melodieën en wilde improvisaties elkaar afwisselen in een wervelende storm van start tot finish. Iets wat de Belgen kunnen als geen ander. “Ik denk dat de Belg altijd wel fan is geweest van een underdogpositie en dat uit zich waarschijnlijk ook meer in muziek die vanuit die positie vertrekt. Een grote underground scene en een groot aanbod aan huizen die geen schrik hebben om gewaagde artiesten een podium te geven helpt natuurlijk.”

Natuurlijk geven wij van Maxazine deze mannen graag een podium, want H A S T bevind zich in een schaars rijtje muzikanten dat het met jun muziek ook zeker kan gaan maken aan de overkant van de oceaan. En dan hoorde je ze toch al eerst hier! ‘Photonic’ komt morgen uit via alle streamingdiensten, maar gaat vandaag al in première hier op Maxazine.